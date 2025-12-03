В Samsung приготовились к затяжному кризису на рынке оперативной памяти

Неожиданно огромный спрос на оперативную память из-за инвестиций в развитием искусственного интеллекта по миру неожиданно резко сказался на доступности оперативной памяти в целом и иных типов памяти в частности — ситуация уже дошла до того, что планки оперативки на 32 ГБ стоят дороже видеокарты RTX 5060.

© Чемпионат.com

К сожалению, кризис ожидается затяжным: Samsung, один из немногочисленных производителей DRAM, заявил своим инвесторам, что не планирует резко увеличивать объёмы производства из-за текущего большого спроса. В долгосрочной перспективе это может оказаться убыточным.

«Вместо стремительного расширения производства мы будем придерживаться плана долгосрочной рентабельности, поэтому сведём риски перепроизводства к минимуму, стараясь обеспечить баланс между спросом и ценообразованием».

Кризис может продлиться как минимум до 2028 года, когда начнут открываться новые заводы по созданию DRAM: к примеру, Microsoft инвестировала $ 10 млрд в японский завод, однако он начнёт выпускать свои чипы только во второй половине 2028 года.