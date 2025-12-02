Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam больше месяца

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 25 ноября по 2 декабря. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord.

В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.

Чарт продаж Steam с 25 ноября по 2 декабря

  1. Steam Deck;
  2. ARC Raiders;
  3. Battlefield 6;
  4. Mount & Blade 2: Bannerlord;
  5. EA Sports FC 26;
  6. Cyberpunk 2077;
  7. Mount & Blade 2: Bannerlord — War Sails;
  8. Euro Truck Simulator 2;
  9. Dispatch;
  10. Warhammer 40,000: Space Marine 2.

