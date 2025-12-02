Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam больше месяца
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 25 ноября по 2 декабря. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.
Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord.
В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.
Чарт продаж Steam с 25 ноября по 2 декабря
- Steam Deck;
- ARC Raiders;
- Battlefield 6;
- Mount & Blade 2: Bannerlord;
- EA Sports FC 26;
- Cyberpunk 2077;
- Mount & Blade 2: Bannerlord — War Sails;
- Euro Truck Simulator 2;
- Dispatch;
- Warhammer 40,000: Space Marine 2.