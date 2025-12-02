Helldivers 2 на ПК стала весить почти в семь раз меньше

Студия Arrowhead объявила, что совместно со студией Nixxes добилась огромного успеха в уменьшении размеров Helldivers 2 на ПК. С релиза игра выросла в размере до 154 ГБ, что стало для многих игроков слишком проблемным.

© Sony

Трудность заключалась в обязательной поддержке владельцев жёстких дисков, из-за чего нужно было иметь масса повторяющихся файлов — в ином случае время загрузок оказалось бы неприлично длинным. Однако компании нашли выход, при этом сохранив поддержку HDD-накопителей.

В итоге прямо сейчас разработчики выпустили бету нового клиента — он весит лишь 23 ГБ, почти в семь раз меньше основного на сегодня клиента. Каждый желающий может протестировать его (свойства игры в Steam -> бета-версии -> выбрать prod_Slim). Вскоре основной клиент игры перейдут на эту модель.

Однако для тех, у кого возникнут проблемы, разработчики на всякий случай оставили большой клиент со всеми повторяющимися файлами — он также будет доступен во вкладке бета-версий, только называется prod_legacy.