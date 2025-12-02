Названы 5 лучших беспроводных ПК-гарнитур по итогам 2025 года

В одном из выпусков на YouTube эксперты randomfrankp и Hardware Canucks перечислили самые выгодные на сегодня варианты игровых гарнитур.

© Ferra.ru

HyperX Cloud III S

В них вы сможете работать 120 часов по каналу 2,4 ГГц и более 200 часов по Bluetooth. Сами по себе наушники довольно тяжёлые, но за счёт оптимальных силы зажима и распределения веса они сидят на голове комфортно. Микрофон здесь, конечно, довольно средний, но для общения с друзьями подойдёт. С точки зрения звука эта гарнитура однозначно лидирует, при необходимости его можно поднастроить при помощи эквалайзера.

Razer Blackshark V3/V3 Pro

Модель V3 предлагает отличное соотношение цены и качества. Это прекрасный выбор, если вы хотите сэкономить деньги и вам не нужны Pro-функции. У V3 Pro есть новые 50-миллиметровые динамики, новый микрофон, улучшилось качество сборки, есть встроенная система шумоподавления, которую можно включать и выключать во время использования. При этом шумодав сам по себе довольно слабый. Материалы и качество сборки у Pro-версии более премиальные, чем у просто V3. Если вам нужен более естественный и сбалансированный звук во время игры, который будет приятен для ушей, выбирайте V3, а если вы играете в соревновательные проекты, для вас важны более глубокие басы и чёткая направленность звука - покупайте V3 Pro.

© randomfrankp и Hardware Canucks

Fractal Scape

У этой гарнитуры есть встроенный эквалайзер, а микрофон съёмный. Удивляет и качество звука, но есть и компромисс. Он заключается в комфорте: многие отмечают, что наушники слишком сильно прижимаются к голове. В остальном же это почти идеальная гарнитура.

Astro A20X

Одна из немногих на сегодня гарнитур, которая работает практически со всем по беспроводной связи: речь идёт о различных портативных консолях. Звучание микрофона у этих наушников можно настроить под себя при помощи эквалайзера. Также у них тёплый, слегка усиленный бас, средние частоты звучат довольно гладко. Внешне из-за пластикового корпуса Astro A20X выглядят слишком дёшево, а ещё у них кнопка переключения источника расположена так, что при снятии наушников вы будете случайно её нажимать.

ASUS ROG Pelta

Корпус у них полностью пластиковый, поэтому на голове эти наушники сидят комфортно. Звук в них чёткий, высокие частоты яркие и резкие. От аккумулятора эта модель работает 70 часов.