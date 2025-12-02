Названа лучшая видеокарта декабря по версии PC Gamer

PC Gamer выбрал лучшие видеокарты декабря 2025 года. Лидером подборки стала AMD Radeon RX 9070.

© Ferra.ru

Издание назвало её самым сбалансированным решением по цене и производительности: 16 ГБ видеопамяти, хороший разгонный потенциал и отличная работа в 1440p делают карту оптимальной для большинства игроков.

На втором месте — AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, которая предлагает выдающееся соотношение цены и возможностей. Она обходит RTX 5060 и почти догоняет RTX 5060 Ti, оставаясь холодной и энергоэффективной — отличный выбор для 1080p и 1440p.

Лучшим бюджетным вариантом названа Intel Arc B570: много VRAM и достойная производительность при низкой цене, хотя драйверы Intel все еще непредсказуемы.

В средней категории победила RTX 5070 Ti — мощная карта с DLSS 4, большим объемом памяти и сильной производительностью в 1440p и 4K, особенно с трассировкой.

Топ замыкает абсолютный флагман RTX 5090 — на 30% быстрее RTX 4090 и оснащённая 32 ГБ VRAM. Максимум, доступный потребительским системам.