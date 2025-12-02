Названа лучшая видеокарта декабря по версии PC Gamer

Radeon RX 9070 стала лучшей видеокартой декабря 2025 по версии PC Gamer
PC Gamer выбрал лучшие видеокарты декабря 2025 года. Лидером подборки стала AMD Radeon RX 9070.
Издание назвало её самым сбалансированным решением по цене и производительности: 16 ГБ видеопамяти, хороший разгонный потенциал и отличная работа в 1440p делают карту оптимальной для большинства игроков.
На втором месте — AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, которая предлагает выдающееся соотношение цены и возможностей. Она обходит RTX 5060 и почти догоняет RTX 5060 Ti, оставаясь холодной и энергоэффективной — отличный выбор для 1080p и 1440p.
Лучшим бюджетным вариантом названа Intel Arc B570: много VRAM и достойная производительность при низкой цене, хотя драйверы Intel все еще непредсказуемы.
В средней категории победила RTX 5070 Ti — мощная карта с DLSS 4, большим объемом памяти и сильной производительностью в 1440p и 4K, особенно с трассировкой.
Топ замыкает абсолютный флагман RTX 5090 — на 30% быстрее RTX 4090 и оснащённая 32 ГБ VRAM. Максимум, доступный потребительским системам.