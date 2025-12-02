Разработчики «Ведьмака 4» оценили вероятность выхода игры в 2026 году

Польская студия CD Projekt Red (CDPR) официально подтвердила, что долгожданная игра «Ведьмак 4» не увидит свет в 2026 году. Об этом сообщает издание Insider Gaming (IG).

Это заявление прозвучало во время отчета о финансовых результатах компании за третий квартал, где генеральный директор CDPR Михал Новаковский отказался называть конкретные сроки релиза, сославшись на стандартный ход полномасштабного производства.

Несмотря на отсутствие точной даты, Новаковский подтвердил стратегию студии по выпуску трилогии новых игр по франшизе «Ведьмак» в течение шести лет, что предполагает сокращенные интервалы между будущими частями. Такой подход направлен на избежание затяжных циклов разработки, подобных тем, что сопровождали выход Cyberpunk 2077, игра которой, несмотря на сложный старт, недавно преодолела новый рекорд по продажам.

Прежде компания заявляла, что начнет предрелизную маркетинговую кампанию «Ведьмака 4» только после завершения работы над всеми запланированными проектами по Cyberpunk 2077, включая дополнение Phantom Liberty.