Представлен русский трейлер итальянской мелодрамы «Безумное свидание»

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» представила русский трейлер фильма «Безумное свидание». Итальянская мелодрама выйдет в кинотеатрах России уже 1 января 2026 года.

Лента расскажет историю Пьеро и Лары, которые отправились на романтическое свидание, но пришли не одни. Их сопровождает целая группа безумных персонажей — их мысли и страхи. На протяжении всего свидания они дают паре советы и спорят друг с другом, и неизвестно, чем закончится эта головоломка — завтраком в постели или расставанием.

Главные роли в проекте сыграли Эдоардо Лео («Идеальные незнакомцы») и Пилар Фольяти («Ненавижу Рождество»). Режиссёром выступил Паоло Дженовезе («Первый день моей жизни»).