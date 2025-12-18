PS5 и Switch 2 дешевеют в Японии — но почему не в других регионах?

В ноябре Sony последовала примеру Nintendo и запустила эксклюзивную для Японии версию PS5, продающуюся по цене заметно ниже рекомендованной в других регионах мира. Первые отчеты о продажах намекают, что, похоже, гамбит получился успешным: отгрузки PS5 в стране выросли в четыре раза за первую же неделю. Портал gamesindustry.biz рассказал, что это означает для остального мира.

Хотя потребители могут резонно опасаться, что решение Sony может намекать на возвращение регион-ограниченных консолей, на самом деле причина, почему Sony и Nintendo выпустили эксклюзивные версии своих платформ специально для Японии, предельно проста. Дело в экономической ситуации внутри страны.

Падение курса японской йены сделало международные расценки на вещи, вроде потребительской электроники, невероятно высокими. В то же время, тревога о доступности даже товаров отечественного производства на фоне отсутствия роста зарплат во многих секторах сделала многих людей куда более чуткими к ценам. А для товаров роскоши, вроде PlayStation или Switch, это убийственная комбинация.

Определенную роль играет и национальная гордость; японские компании очевидно не хотят делать свои продукты слишком дорогими для домашнего рынка. Но для той же Nintendo подобная стратегия была неизбежной: Япония по-прежнему является огромным, важнейшим рынком для продуктов компании. А вот продажи Sony в Японии достигли пика во времена PS2, и сейчас составляют лишь малую долю глобального рынка.

При таком контексте логично спросить, почему математика не складывается похожим образом и на других рынках. Проблема доступности едва ли уникальна для Японии, и хотя некоторые страны справляются с нынешними экономическими обстоятельства лучше других, потребители по всему миру страдают от инфляции цен. Плачевное состояние йены — фактор, специфический для Японии, однако он вряд ли пойдет на поправку в обозримом будущем. А значит компании, такие как Sony, могут прийти к перманентной стратегии более дешевых японских товаров.

Теоретически консоли продаются по модели «бритв и лезвий»; сами устройства продаются в убыток, а прибыль приносят продажи игр. И хотя подобная модель подвергалась проверкам на прочность в последние годы, производство дешевых японских моделей — четкий сигнал, что Nintendo и Sony намерены придерживаться этой политики.

Ни у кого нет точных цифр, но PS5 и Switch 2 в Японии наверняка продаются с большой скидкой по отношению к стоимости их производства. А держатели платформ, пусть их решения и стали результатом экономического давления, скорее всего уверены, что все равно получат прибыль благодаря проценту от продаж игр, подписок и других потоков монетизации.

Так почему же что-то подобное происходит только в Японии? Если модель работает там, почему нельзя попробовать применить ее в других регионах, чтобы нарастить базу пользователей? Ощутимое снижение цены не везде может быть оправданным, но последний ход японцев вызывает вопросы по поводу того, как компании оправдывали скачки цен на консоли последние несколько лет.

Одной из причин, почему держатели платформ не прибегают к агрессивной ценовой политике повсеместно, может быть нестабильная цена ключевых компонентов консолей. Пару лет назад майнинг криптовалют привел к стратосферному скачку цен на видеокарты; теперь пришел черед высокоскоростных плашек RAM и SSD-чипов, необходимых для ИИ дата-центров. Как результат, цены на оперативную память удваиваются, утраиваются, иногда даже учетверяются в течение недель.

Для любого, кто хочет собрать новый ПК прямо сейчас, это большая головная боль. Но для производителей консолей, пытающихся нащупать конкурентную цену на миллионы единиц товара, головная боль превращается в сущий кошмар. Хотя Sony закупает эти компоненты достаточными партиями, чтобы получить хоть какое-то влияние на расценки, даже столь крупная корпорация может пострадать от долгосрочных колебаний цен.

Избегание таких рисков гарантированно мотивирует Sony и других производителей придерживаться консервативной стратегии и не искушать судьбу лишний раз. Но факт остается фактом: консоли становятся слишком дорогими, и со временем они лишь дорожают, а не становятся дешевле, как раньше. Былая динамика рынка ныне не существует. Не просто так жанр семейных, казуальных игр, популярных на PS2 и Wii, вымер на консолях и переместился в сегмент мобильных платформ.

Данная ситуация заставляет задуматься над одним важным вопросом: какова вообще роль держателя платформы в игровой индустрии? Несколько поколений назад ответ был очевиден. Держатели выступали ключевым звеном пищевой цепи, потому что они были компаниями, готовыми пойти на существенные финансовые риски ради создания платформы и формирования нового рынка. Тем самым они брали на себя ответственность за развитие ниши для других издателей и разработчиков, которая окупалась за счет солидной доли прибыли от продажи сторонних игр.

Чувствительность японских потребителей к ценам сравнительно высока, но не уникальна; она просто служит маркером для трендов, которые существуют в рынках по всему миру. Если Nintendo и Sony готовы заняться развитием эксклюзивного японского рынка ценой большого риска, то нет причин, почему подобный подход нельзя было бы повторить в других регионах.