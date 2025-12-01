Apple A20 и A20 Pro перейдут на более технологичный 2-нм техпроцесс

Apple готовится к крупному технологическому скачку: в 2026 году компания впервые переведет мобильные чипы на 2-нм техпроцесс.

Новые SoC — Apple A20 и A20 Pro — станут значимым шагом вперед по энергоэффективности и производительности по сравнению с A19, который ограничен 3-нм N3P-нормами TSMC.

Но дело не только в литографии. Вместе с переходом Apple внедрит еще несколько ключевых технологий.

Главное новшество — отказ от упаковки InFO в пользу WMCM. Такой подход позволяет размещать CPU, GPU и Neural Engine на отдельных кристаллах внутри одного модуля.

Это даст компании больше гибкости в конфигурациях, снизит энергопотребление и улучшит выход годных чипов. WMCM использует более простое производство MUF, что частично компенсирует высокую стоимость 2-нм техпроцесса.

Ожидается и расширение кеша: A20, по данным инсайдеров, может получить до 8 МБ L2 на производительных ядрах, а A20 Pro — до 16 МБ и до 48 МБ SLC.

Еще одно направление развития — улучшенные энергоэффективные ядра и 3-е поколение Dynamic Cache для GPU, которое должно ускорить игры и снизить потери производительности, особенно в эмуляции.

Первые устройства на A20 Pro — iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и iPhone Fold — могут выйти уже в 2026 году, тогда как A20 дебютирует в модели iPhone 20 в 2027-м.