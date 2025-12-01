Почему бойкот производителей оперативки не поможет

Эксперты объяснили, почему бойкот производителей оперативной памяти не поможет снизить цены.

© Ferra.ru

Идея, активно обсуждаемая на Reddit и в соцсетях, звучит логично, но не работает в реальности. Основная причина — структура спроса. Доля обычных пользователей в глобальном рынке DRAM давно перестала быть определяющей.

За последние годы производство памяти неоднократно сокращали: в послековидный период спрос на ПК упал, линии простаивали, а производители вроде Samsung и SK Hynix сокращали объемы, чтобы не работать в минус.

Когда начался ИИ-бум, нагрузка на цепочки поставок выросла резко, а мощности не успели вернуться к прежним уровням.

Сегодня основной покупатель DRAM — не геймеры, а компании, создающие серверы и ИИ-ускорители. HBM, GDDR, RDIMM и другие типы памяти расходятся под облачные дата-центры NVIDIA, AMD и быстрорастущих компаний.

Даже если потребители устроят бойкот, производители все равно распродадут память крупным клиентам и не снизят цены.

Эксперты советуют не поддаваться FOMO: если у вас 8–16 ГБ, лучше подождать. Для сборки нового ПК — искать скидки или рассмотреть предсборки, где высокие цены на память еще не учтены.