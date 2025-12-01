Konami объяснила, почему не торопится с переносом Metal Gear Solid 4

Konami объяснила, почему не спешит переносить Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на современные платформы.

В интервью японскому изданию Real Sound, продюсер серии Нориаки Окамура рассказал, что дело — в технических сложностях.

По его словам, MGS4 создавали под крайне специфическую архитектуру PlayStation 3. Чтобы добиться нужной производительности, разработчикам пришлось использовать нестандартные решения и писать уникальный код, который сегодня почти невозможно перенести без серьезной переработки.

Окамура отметил, что структура игры «очень особенная», поэтому перенос потребовал бы огромных ресурсов — фактически полноценной реконструкции проекта.

При этом команда сейчас сосредоточена на развитии серии через ремейки: студия завершает работу над Metal Gear Solid Δ: Snake Eater и обсуждает дальнейшие шаги. В Konami подчеркивают, что стараются сохранить дух оригиналов, улучшая только удобство и визуальную часть.