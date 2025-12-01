Новый «народный» чип Ryzen 7 9850X3D засветился на сайте AMD

Новый «народный» процессор AMD Ryzen 7 9850X3D неожиданно появился на официальном сайте компании — без анонса, но с прямым подтверждением существования.

© Ferra.ru

Чип засветился на странице загрузок, что фактически раскрывает его перед скорым релизом. Ryzen 7 9850X3D станет свежей 8-ядерной моделью с поддержкой 16 потоков, TDP 120 Вт и фирменным 3D V-Cache объемом 96 МБ.

По архитектуре он близок к Ryzen 7 9800X3D, но главное отличие — повышенные частоты до 5,6 ГГц. Это на 400 МГц выше, чем у предшественника, и такой прирост должен дать заметный выигрыш в играх, где 3D V-Cache традиционно раскрывается лучше всего.

Процессор строится на Zen 5 и использует второе поколение V-Cache, которое работает холоднее и быстрее, а также поддерживает разгон. Инсайдеры предполагают цену в диапазоне $400–$500, что делает модель потенциально самым выгодным X3D-решением для геймеров.

Пока AMD не объявила дату релиза, но появление на сайте обычно означает близкий запуск. В ближайшие месяцы компания должна раскрыть всю линейку Ryzen 9000X3D, включая флагманский 9950X3D2.