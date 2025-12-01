CD Projekt RED подтвердила: четвертая часть «Ведьмака» точно не выйдет в 2026 году.

Об этом сообщил гендиректор компании Михал Новаковский во время презентации финансового отчета. И примерных сроков релиза разработчики по-прежнему не дают — проект остается в активной фазе производства, но говорить о дате пока рано.

Новаковский отметил, что новая трилогия The Witcher будет выходить быстрее, чем первая игра в ней. Компания рассчитывает уложиться в шесть лет — то есть три крупные RPG должны появиться одна за другой без больших пауз.

Ускорить процесс поможет Unreal Engine 5: команда уже адаптировала движок под большой открытый мир и уверена, что дальнейшая разработка пойдет быстрее.

По словам руководителя, цель студии — сократить промежутки между релизами: от TW4 к TW5, затем к TW6. Это должно дать серии стабильный ритм и избавить игроков от долгих ожиданий.

В отчете также упомянули Cyberpunk 2: работа над игрой постепенно разгоняется. Ремейк первого «Ведьмака» жив, но пока его делает небольшая команда.