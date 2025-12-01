Новая портативная консоль Ayaneo Next 2 получит OLED-экран 165 Гц

Компания Ayaneo готовит к выходу Next 2 — свою самую продвинутую портативную консоль.

Устройство делают с расчетом на полноценные ПК-игры, поэтому начинка получилась максимально мощной. В основе — новый 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 с 32 потоками и встроенной графикой Radeon 8060S.

По заявлениям разработчиков, это самая производительная интегрированная графика на рынке. Чип работает вместе со 128 ГБ оперативной памяти, что по меркам портативных устройств выглядит даже избыточно.

Экран тоже тянет на флагманский уровень: 9,06-дюймовая OLED-панель с частотой 165 Гц, разрешением 1504p, яркостью до 1600 нит и соотношением сторон 16:10.

Размеры из-за этого обещают быть внушительными: Ayaneo фактически делает портативный ПК с акцентом на современные AAA-проекты.

За автономность будет отвечать крупная батарея на 115 Вт*ч. Это рекорд среди переносных игровых систем.

Цена пока не раскрывается, но при таких характеристиках она наверняка превысит $1000. Дата начала продаж тоже остается неизвестной.