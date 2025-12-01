Сергей Собянин открыл Московский кластер видеоигр и анимации

Пока психологи, педагоги и родители спорят о вреде и пользе компьютерных игр для детей и подростков, Москва не сомневается - в хороших играх нет ничего плохого, а виртуальная реальность - наше будущее. Для увлеченных и одаренных разработчиков со всего мира в столице прошла Московская международная неделя видеоигр, а ее главным событием стал Московский кластер видеоигр и анимации, который открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Очень важно, чтобы контент был качественным, популяризировал российскую культуру и ценности", - подчеркнул глава столицы, отметив, что видеоигры в наше время влияют на многие сферы жизни, включая психологию и социальные навыки.

Важна для игроков и картинка - полное погружение в реальность, а еще эмоции - адреналин, скорость. Над созданием хороших игр талантливые разработчики теперь смогут трудиться вместе. В пятиэтажном кластере площадью более 55 тысяч "квадратов" на улице Николы Теслы для этого есть все. Например, персонажей, которых на экране не отличить от настоящих, резиденты будут создавать в студии захвата движения. Раньше разработчики платили за ее аренду от 60 тысяч рублей в час, а в кластере смогут пользоваться техникой по расписанию. Зачастую у разработчиков не было и собственной студии звукозаписи, и они вынуждены были искать профессионалов, которые озвучивали бы их героев. В кластере заработала и такая студия. Есть и кинозал, лекторий и конференц-зал, где специалисты смогут просмотреть свою работу, обсудить ее с инвесторами. Между тем открывшийся кластер видеоигр и анимации - лишь первая очередь креативного кластера в "Сколкове". Вторую очередь планируется открыть в 2026 году. В результате общая площадь креативного кластера достигнет 129 тысяч квадратных метров.

В кластере есть все, что нужно для создания контента с нуля до выхода на рынки "Не имеющий аналогов в мире кластер будет одновременно специализироваться на видеоиграх, анимации и медиатехнологиях. В нем объединятся полный цикл разработки контента любого типа и сложности с поддержкой на всех этапах создания и выхода на отечественный и международный рынки", - отметил Собянин.

Резидентами кластера стала 41 компания: 8 анимационных и 33 видеоигровых. Они смогут воспользоваться льготами Фонда "Сколково" и помощью в международном продвижении продуктов.

Увидеть новый кластер может любой желающий, и для этого необязательно ехать в Сколково. Виртуальную копию кластера, по которому можно гулять, рассматривая его оборудование, создал Иван Теплов, генеральный директор студии VOLTEP. Вместе с командой он готовится переехать в офис кластера на 117 квадратных метров. Преимущества работы на новом месте для него очевидны - кроме площадок для работы по льготной аренде, это еще и соседство с профессионалами, которые буквально сидят за дверью.