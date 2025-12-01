Rockstar заблокировала вдохновленный вселенной "Гарри Поттера" сервер GTA RP

Rockstar Games заблокировала ролевой сервер Seven Wands, созданный на базе GTA V, что вызвало обсуждения внутри сообщества GTA RP. Хотя компания не раскрыла причин, пользователи предполагают, что сервер мог нарушить нормы интеллектуальной собственности из-за пересечений с вселенной «Гарри Поттера», сообщает портал CyberSport.

Владелец проекта под ником TeufeurSoff опроверг предположения геймеров. По его словам, Seven Wands действительно вдохновлен идеей школы магии, однако весь сюжетный и тематический пласт — включая уникальные фракции, такие как минотавры и вампиры, — создан авторами с нуля и не копирует произведения Джоан Роулинг. Он отметил, что вложил в разработку более $100 тыс., а аудитория сервера к моменту блокировки достигла около 10 тыс. игроков.

В своем заявлении TeufeurSoff подчеркнул, что команда разработчиков сформировала полностью оригинальную магическую вселенную — с собственной историей, системой заклинаний и игровыми механиками. Он выразил надежду на оперативное урегулирование ситуации и восстановление работы проекта.

GTA RP остается популярным направлением пользовательской активности в GTA V, где владельцы игры могут подключаться к тематическим серверам и отыгрывать уникальные роли в модифицированных мирах.

