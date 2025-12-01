77-летняя стримерша номинирована на международную премию

© В городе N

77-летняя Ольга Иванова из Нижнего Новгорода номинирована международную премию для стримеров NNYS в номинации «Лучший игровой момент». Об этом сообщает CyberMeta.

Видео, на котором пенсионерка за один раунд в игре Counter-Strike 2 (18+) убила всю вражескую команду, стало популярным в соцсетях, и нижегородку заметили организаторы премии.

По информации портала, Ольга Ивановна стримит с 2021 года. Она рассказала, что игры помогают ей отвлечься от забот.

Ранее сообщалось, что конкурс на лучшую швею России пройдет в Нижегородской области.

