Intel может начать делать чипы для компьютеров Apple

Спустя несколько лет после полного перехода на собственные процессоры, Apple может возобновить сотрудничество с корпорацией Intel, но в совершенно новой форме. Согласно данным аналитика цепочки поставок Apple Минга-Чи Куо, Intel может начать производство младших версий чипов Apple серии M уже во второй половине 2027 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Планируется, что американский чипмейкер будет использовать для этого свой перспективный техпроцесс 18А, который станет самым передовым производственным узлом с нормами ниже 2 нанометров в Северной Америке. В отличие от прошлого сотрудничества, когда Intel поставляла процессоры с собственной архитектурой x86, на этот раз речь идет исключительно о контрактном производстве чипов Apple, на основе ARM-архитектуры.

Такой шаг позволит Apple выполнить требования администрации США по локализации производства высокотехнологичной продукции, одновременно диверсифицировав цепочку поставок. При этом основным партнером по производству чипов M-серии останется TSMC.

Переход Apple на собственные процессоры начался в 2020 году и привел к созданию чипов с рекордной энергоэффективностью, но при этом относительно высокой производительностью.

Ранее появились подробности о самой дешевой модификации iPhone 17.