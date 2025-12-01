В Battlefield 6 заблокировали более 2 миллионов попыток использовать читы

EA отчиталась об успехах в борьбе с читерами в Battlefield 6. С момента запуска игры система защиты Javelin предотвратила более 2.39 миллионов попыток использования «запрещённых программ».

Согласно статистике, в первую неделю после релиза около 98% всех матчей прошли без вмешательства читеров. Для защиты игры разработчики используют многоуровневую систему безопасности. На данный момент им уже известно о 190 видах читов и «недобросовестных поставщиках», причём 96% из них теперь не работают или могут быть легко обнаружены.

Разработчики призывают игроков «помогать в поддержании честной атмосферы». Если вы заметили подозрительное поведение в матче, используйте встроенную функцию жалобы.

Компания отдельно подчёркивает, что борьба с читерами — это процесс постоянный, будут постоянно появляться новые решения. Но EA постарается справиться со всеми.