В китайскую онлайн-игру Where Winds Meet сыграло 9 млн человек за две недели

Китайская студия Everstone сообщила об успехах своей игры Where Winds Meet — популярного многопользовательского экшена-RPG. За более чем две недели с момента выхода в проект сыграло 9 млн человек. Авторы поблагодарили пользователей за интерес к проекту.

Ветер поднимается в бамбуковом лесу, и с мечом в руке мы вступаем в Цзянху. Девять миллионов странников покинули наше скромное жилище среди бамбука. Спасибо.

Учитывая, что игра бесплатна на всех платформах, такой результат был ожидаемым. Сейчас в Steam у игры 88% положительных отзывов. Больше всего пользователи хвалят проработанную боевую систему, а также красивую графику.

Where Winds Meet погружает игроков в средневековый Китай, где происходит падение крупных династий. Персонажам предстоит использовать боевые искусства, чтобы выжить. Игра доступна на PlayStation 5 и в Steam, но без русской локализации.