Технари на вес золота: В игровой индустрии бьют тревогу из‑за нехватки специалистов

Национальная Служба Новостей

На первой Московской международной неделе видеоигр ведущий игровой дизайнер компании Game Art Pioneers Дмитрий Жуков обратил внимание на острый дефицит специалистов с техническими навыками в игровой индустрии.

В игровой индустрии бьют тревогу из‑за нехватки специалистов
© nsn.fm

По его словам, несмотря на большой поток соискателей — художников, аниматоров и гейм‑дизайнеров, — студии остро нуждаются в тех, кто способен соединить креатив с программированием. Особенно востребованы технические гейм‑дизайнеры: они выступают связующим звеном между гейм‑дизайнерами и программистами, помогают избежать коммуникационного разрыва и ускоряют разработку. Такой специалист не только формулирует концепцию, но и может самостоятельно создать прототип и доработать систему.

Жуков также затронул тему нарративного дизайна — формирующейся профессии, суть которой в том, чтобы превратить сценарий в игровой опыт и выстроить взаимодействие игрока с сюжетом через игровые механики.

«Гейм-дизайнер пишет, думает, балансит. Программисты воплощают идеи. А вот маленький промежуток между ними — взаимодействие, язык, взаимопонимание — часто выпадает. И механики буксуют», — объяснил он.

В качестве главного условия входа в индустрию эксперт назвал не вузовское образование, а самостоятельное развитие. По его мнению, технологии меняются слишком быстро, поэтому важно постоянно учиться, следить за трендами и уметь адаптироваться.

Московская международная неделя видеоигр проходит с 27 по 30 ноября при поддержке Агентства креативных индустрий Москвы и Департамента культуры. Мероприятие объединяет экспертов и специалистов игровой индустрии из более чем 20 стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Иван Калмыков заявил НСН, что введение акцизов на зарубежные игры станет лишней финансовой нагрузкой для российских геймеров, к тому же это сложно реализовать технически.

промо изображение