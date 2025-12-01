Seagate объявила, что в её лаборатории удалось создать пластину с ёмкостью 6,9 ТБ. Это открывает путь к дискам с общей ёмкостью от 55 до 69 ТБ — впервые в истории, пишут СМИ.

Для сравнения, текущие модели, такие как HDD на 30 ТБ на технологии HAMR, используют десять пластин по 3 ТБ каждая. Новая 6,9-ТБ пластина позволит в том же форм-факторе создавать диски ещё большего объема памяти.

Seagate использует технологию HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), которая облегчает запись данных на более плотную поверхность пластины с помощью нагрева. В сочетании с Mozaic 3+ это позволяет уменьшить размер магнитных зерен и увеличить плотность записи.

Однако такие пластины пока находятся в разработке и появятся в коммерческих продуктах не ранее 2030 года. В ближайшие годы компания планирует выпускать 4 ТБ, 5 ТБ и 6 ТБ пластины (с 2027 по 2029 годы). К 2031 году ожидаются пластины ёмкостью 7−15 ТБ, а к 2040 году — вероятно, появление жёстких дисков с петабайтной ёмкостью.