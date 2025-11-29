Одна из лучших игр 2025 года получила качественную русскую озвучку

Команда Mechanics VoiceOver выпустила неофициальный русскоязычный дубляж кооперативной адвенчуры Split Fiction, разработанной авторами A Way Out и It Takes Two, о чем студия объявила на своей странице в VK-сообществе.

© Газета.Ru

В создании дубляжа коллективу помогали RavenCat и Kansai. Главные героини — Мио и Зои — озвучены Еленой Луниной и Кристиной Шерман соответственно. Все желающие могут скачать локализацию с «Яндекс Диска», объем архива составляет 1,2 ГБ. Локализация стала доступна почти через девять месяцев после выхода игры.

Сюжет игры сосредоточен на двух писательницах, работающих в разных жанрах — киберпанк и фэнтези. Их сознания оказываются заперты в машине, крадущей идеи, и для возвращения в реальный мир персонажам необходимо преодолеть разногласия и пройти через вымышленные миры.

На Metacritic игра Split Fiction получила 91 балл на основе 110 профессиональных обзоров, а пользовательский рейтинг в Steam составляет 97%. Игра также была номинирована на четыре премии The Game Awards 2025. Церемония награждения состоится в ночь на 12 декабря.

Ранее в Роскомнадзоре обратили внимание на опасную для детей игру Roblox.