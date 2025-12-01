Авторы Hollow Knight: Silksong планируют сделать совершенно новую игру

Издание Bloomberg взяло интервью у соучредителя студии Team Cherry Ари Гибсона. Он рассказал о планах разработчика после выхода знаменитой хардкорной игры Hollow Knight: Silksong.

© Чемпионат.com

По словам Гибсона, авторы сейчас работают над крупным дополнением для метроидвании. После этого авторы хотят заняться абсолютно новым проектом, не связанным со вселенной Hollow Knight. При этом, разработчик отметил, что у команды ещё есть идеи для продолжения культовой серии.

Единственное, что действительно меня беспокоит — смерть. Она не так уж далека, если тратить семь лет на один проект. Так что было бы неплохо сделать ещё несколько игр. Хотя мы также говорили, что эти впечатления всё равно будут связаны с исследованием больших миров, полных странных персонажей и гигантских боссов. Это не значит, что мы не вернёмся к миру Hollow Knight. Но мы также не хотим быть исключительно теми, кто создаёт только Hollow Knight.

Hollow Knight: Silksong вышла в сентябре. Продолжение культовой метроидвании выпустили спустя шесть лет после анонса. Пользователи высоко оценили игру: в Steam проект получил 89% положительных отзывов.