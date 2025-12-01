Представлена прозрачная игровая приставка с поддержкой картриджей Nintendo 64

Основатель Oculus Палмер Лаки представил консоль ModRetro M64 — современную интерпретацию Nintendo 64, ориентированную на ретро-аудиторию и коллекционеров. Об этом сообщает Rozetked.

Устройство построено на базе FPGA-решения, что обеспечивает запуск оригинальных картриджей без программной эмуляции и сопутствующих задержек. При этом система поддерживает вывод изображения в разрешении 4K по HDMI с сохранением аутентичных элементов — в частности, четыре разъема для классических проводных контроллеров. Корпус выполнен в стилистике 1990-х годов из полупрозрачного пластика в нескольких вариантах расцветки.

Модель поступит в продажу по цене $199 (около 15,5 тыс. руб.), что соответствует стартовой стоимости оригинальной Nintendo 64 в 1996 году. Основным конкурентом ModRetro M64 станет консоль Analogue 3D, однако новинка Лаки позиционируется как более доступная и открытая платформа.

Nintendo 64 — 64-разрядная игровая приставка японской компании Nintendo. Стала первой домашней системой компании, поддерживающей полноценную 3D-графику. В свое время конкурировала с первым поколением Sony PlayStation.

