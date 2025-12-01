Соседи вызвали полицию на кричащего о помощи в игре геймера

Пользователь Reddit под ником YoMopho рассказал о необычном инциденте, произошедшем с ним во время игры в ARC Raiders: он находился в одном из мотелей Калифорнии, когда в его номер постучали сотрудники полиции. Они среагировали на сообщение о предполагаемом вооруженном нападении из-за криков геймера, сообщает DTF.

© Газета.Ru

Правоохранители объяснили, что получили сигнал о просящем помощи человеке в его комнате. Вскоре игрок понял, что причиной вызова могли стать его громкие реплики, прозвучавшие за десять минут до визита патруля. Во время рейда на карте «Синие ворота» его атаковал робот, из-за чего геймер просил помощи у других игроков, крича, что «в него стреляли» и что его нужно «поднять».

Судя по всему, один из постояльцев мотеля воспринял происходящее как реальную угрозу и обратился в полицию. По словам YoMopho, визит стражей порядка завершился без последствий. Полиция, по его словам, покинула номер с явным раздражением от обстоятельств вызова.

Информация об истории была подтверждена журналистами GamesRadar+, которые уточнили детали у местных правоохранительных органов городка Сисайд и сверили место происшествия с данными о мотеле.

Ранее сообщалось, что Sony тестирует динамические цены в европейском PlayStation Store.