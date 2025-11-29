В Роскомнадзоре рассказали о планах заблокировать Roblox

Разработчики Roblox показали, что не способны оградить пользователей от деструктивного контента, заявили в Роскомнадзоре. О возможных планах ведомства заблокировать популярную онлайн-игру в России сообщило издание «Абзац».

В ведомстве рассказали, что в игровом пространстве Roblox имеется большой объем информации, которая способна негативно влиять на духовно-нравственное развитие детей. Кроме того, там созданы условия для совершения противоправных действий. Сообщается, что Роскомнадзор неоднократно просил разработчиков удалить этот запрещенный контент.

Ранее Roblox связали с расправой 13-летней школьницы над матерью. По версии следствия, девочка заранее спланировала преступление в популярной онлайн-игре.

Кроме того, площадку Roblox часто используют мошенники. Они устанавливают связь с детьми через чат и затем обманом выманивают у них деньги или личные данные родителей.