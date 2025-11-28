Что мы знаем о Petit Planet: милом симуляторе жизни от HoYoverse

HoYoverse, разработчик Genshin Impact и Honkai: Star Rail, готовит к релизу ряд проектов, и уютный симулятор жизни Petit Planet — пожалуй, один из самых любопытных. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

Дата релиза Petit Planet

Пока у Petit Planet нет точной даты, ни даже примерного окна релиза, но по хронологии предыдущих игр HoYoverse можно построить определенные догадки. Так, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero вышли приблизительно через два года после первых трейлеров, и в сумме обе игры прошли три раунда бета-тестирования. Не факт, что Petit Planet тоже придется ждать долго, но вероятность есть.

К слову о бета-тестировании, первый закрытый тест Petit Planet начался 7 ноября 2025; все приглашения разослали к 12 ноября. Поэтому если вы не получили заветное письмо, ничего не поделать — присоединиться к первому раунду тестов вы не уже не сможете. А второй, судя по прошлым играм HoYo, вероятно пройдет не менее чем через год.

Предварительная регистрация

В Petit Planet уже можно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Пока разработчики не сказали, какие награды получат те, кто прошли регистрацию пораньше, но обычно пользователи получают в подарок игровые предметы и ресурсы. Как правило, такие бонусы открываются уже после релиза, но HoYo пока ничего не подтвердила насчет Petit Planet.

Механики и геймплей

Petit Planet — милый, медитативный симулятор жизни, очень вдохновленный такими играми, как Hello Kitty Island Adventure или Disney Dreamlight Valley. Но главным источником вдохновения, конечно, выступает серия Animal Crossing, из которой HoYoverse почерпнула много идей.

Игроки смогут сажать растения, рыбачить, добывать руду, готовить, крафтить предметы и искать клад на пляже.

Дома и дворики можно будет украшать.

Внешность и одежду персонажей можно будет настраивать.

Игрок постепенно разовьет собственный городок, и его соседи будут реагировать на события.

Игровое время суток соответствует реальному.

Ресурсы можно жертвовать в музей.

При этом у Petit Planet есть и оригинальные находки.

Исследование новых миров за рулем кастомизируемой машины.

В новые миры можно будет приглашать соседей, чтобы использовать их навыки.

Награды выдаются не только за достижения, но и за прогресс личных сюжетов соседей.

За растениями нужно ухаживать, чтобы их не испортили вредители.

Ловить рыбу в соленой воде будет сложнее.

Крафтить предметы позволяется пачками.

Фото-режим появится уже на релизе.

Мультиплеер и кооператив

Скорее всего, больше многопользовательских функций появятся в следующих бетах, но в первом тестировании мультиплеер Petit Planet состоит из двух режимов — галактического базара (социального хаба) и прогулок по планетам других игроков.

На базаре игроки могут совместно играть на музыкальных инструментах, состязаться в ритм мини-игре, обмениваться предметами и просто общаться в кафе. Причем кафе можно сделать как приватным, только для друзей, так и открытым для всех желающих.

Прогулки по чужим планетам — другая опциональная функция, но, опять же, те, кто не хотят встречать гостей, могут сделать свою планету приватной. И даже если вы пустите к себе других игроков, они не смогут собрать ресурсы без разрешения хозяина мира.