Dying Light: The Beast получила обновление с «Новой игрой+»

Создатели Dying Light: The Beast начали реализовывать обещанный контент и выпустили обновление 1.4. Благодаря нему в хорроре появились режим «Новая игра+» и уровни легенды. Кроме того, разработчики исправили ошибки, улучшили оптимизацию и добавили трассировку лучей.

© кадр из игры

Ну а благодаря «Новой игре+» с повышенной сложностью геймеры могут заново пройти игру, сохранив умения и снаряжение из предыдущего забега. Более того, с каждым перепрохождением враги будут становиться всё сильнее, а награды — ценнее.

Плюс ко всему, с выходом патча появились уровни легенды. Это классическая механика серии, позволяющая открыть специальные улучшения и навыки.

Как только игрок достигнет 15 уровня, его опыт будет конвертироваться в очки легенды. Их можно потратить на повышение характеристик или эффективности Режима Зверя, а также на пассивные способности и многое другое. Скорость прогресса напрямую зависит от сложности игры.

Напомним, что Dying Light: The Beast вышла 18 сентября 2025 года на PS5, Xbox Series и PC и была тепло принята сообществом. Сейчас её рейтинг в Steam составляет 87% положительных отзывов.