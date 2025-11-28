В Sword of Convallaria началась коллаборация с The Witcher 3

Разработчики ролевой игры Sword of Convallaria объявили о начале коллаборации с «Ведьмак 3: Дикая Охота».

© кадр из игры

В рамках мероприятия геймеры могут получить новых уникальных персонажей, среди которых сам Геральт, Йеннифэр, Трисс и Цири. Все они обладают набором способностей, что способны быстро расправляться даже с самыми опасными противниками. Кроме того, для Геральта можно получить специальный скин «Белый волк» за 1280 астральных самоцветов.

Коллаборация продлится до 11 декабря.

Sword of Convallaria — это ролевое приключение в стиле пиксель-арт. Его главная особенность — динамичный сюжет, который меняется от решений, которые принимают игроки. Отношения с неигровыми персонажами будут меняться, как и город, в котором происходят все события.

Ролевое приключение доступно игрокам на PC и мобильных устройствах, но русского языка в нём, к сожалению, нет.