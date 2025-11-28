Forza Horizon 6 могут выпустить в первой половине 2026 года

Известный инсайдер NateTheHate подтвердил, что релиз Forza Horizon 6 запланирован на первую половину 2026 года. Предыдущие игры подсерии выходили в осенний период. Неужели дело в GTA 6, которую перенесли на ноябрь?

© кадр из игры

По словам NateTheHate, релиз Forza Horizon 6 в первой половине 2026-го «был и остаётся целью». Это окно он упоминал ещё в августе, поэтому вряд ли дело в «гиганте» Rockstar Games.

Forza Horizon 6 анонсировали на Tokyo Game Show 2025. Сеттингом новой части стала Япония, а релиз официально состоится в 2026 году на PC и Xbox Series.

Тем временем аудитория Forza Horizon 5, предыдущей части подсерии Forza, превысила 50 млн игроков.