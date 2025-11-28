Создатели Dispatch признались, что их удивляют некоторые фанатские теории

Разработчики Dispatch (2025) рассказали, что некоторые фанатские теории удивили их, а были и те, которые расстроили.

© кадр из игры

Главным разочарованием стали мысли игроков о том, что Blonde Blazer на самом деле антагонистка. Креативный директор игры Деннис Ленарт признался, что такого поворота событий команда никак не ожидала. Авторы с самого начала представляли Blonde Blazer исключительно добрым героем, поэтому домыслы сообщества поставили их в тупик. Ленарт добавил, что создатели Dispatch хотели даже начать защищать Blonde Blazer, как собственного друга.

В целом наблюдать за тем, как геймеры строили свои теории, разработчикам было приятно, а иногда даже весело. Возникали такие предположения, которые совсем не совпадали с реальностью, что знатно развлекало создателей игры.

Ранее Ленарт призывал других креаторов не использовать мат и обнажёнку в своих играх в надежде на популярность. По его словам, в Dispatch эти элементы выполнены «со вкусом» и введены уже на поздних этапах. Главным, как считает Ленарт, являются диалоги между персонажами, а всё остальное — приправа.

Dispatch доступна на PC и PS5. Геймеры и журналисты остались в восторге от неё, а продажи уже преодолели отметку в два миллиона копий.