Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2025

Ноябрь подходит к концу — наступает декабрь, пора The Game Awards и Нового года! А пока вы голосуете за лучшие релизы года, мы составили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

После релиза Girls’ Frontline 2 в Steam состоялся релиз оригинальной, первой части — пожалуй, одной из самых культовых гача-игр последних 10 лет. Girls’ Frontline предложит игроку возглавить отряд наемниц в тактических сражениях, где многое решает не только стратегия, но и грамотный состав отряда. Помимо этого, игра рассказывает довольно амбициозную пост-апокалиптическую историю, которая способна затянуть на много десятков часов.

Chronigma — головоломка, посвященная манипуляциям со временем. Для того, чтобы доказать свое мастерство путешественника во времени, игроку предстоит перемещаться в прошлое и будущее, решая головоломки с помощью самого себя из другой временной ветки. По словам разработчиков, прохождение более 50 уровней займет от 4 до 6 часов.

Паззл-платформер в духе ретро, понравится поклонникам хардкорных платформеров и логических головоломок. На протяжении 32 уровней игроку нужно не только прыгать над шипами и избегать ловушек, но и хитро манипулировать коробками, чтобы добраться до финиша. Отдельный бонус — возможность кастомизировать внешность пиксельного протагониста, как и цветовую палитру игры в целом.

Наконец, Loutra — не совсем игра в привычном смысле слова. Сами разработчики называют проект гибридом «симулятора ходьбы» и «симулятора безделья». Игрок может гулять по заброшенному банному комплексу, впитывать антураж и рассматривать работы различных художников — Loutra служит своего рода интерактивным выставочным пространством. А в перерыве от картин, скульптур и инсталляций можно заварить кофе и задумчиво посидеть у воды.