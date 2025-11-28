Легендарная хакерша EMPRESS объявила об окончательном уходе с пиратской сцены

Одна из самых известных фигур в мире игровых взломов — хакерша EMPRESS — объявила о полном завершении своей деятельности.

Об этом стало известно благодаря Reddit-сообществу CrackWatch со ссылкой на ее официальный Telegram-канал. По словам EMPRESS, она больше не будет обходить DRM-защиту и попросила распространить эту информацию в сети, чтобы «закрыть вопрос окончательно».

EMPRESS прославилась умением стабильно взламывать проекты с Denuvo — системой, которую многие считали практически неприступной.

На ее счету обход защиты в таких крупных играх, как Doom Eternal, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Dead Island 2, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy и других громких тайтлах последних лет.

Но, как это обычно бывает, вакуум долго не пустовал. В сообществе уже появился новый заметный взломщик — voices38.

За последние недели он успел снять защиту с нескольких игр, включая Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster и FIFA 21. По его словам, он разработал частично автоматизированные инструменты, которые помогают обходить DRM в проектах 2021 года.