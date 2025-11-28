Владельцы видеокарты Asus Prime массово заменяют стоковый вентилятор

Владельцы видеокарт Asus PRIME нашли способ заметно улучшить охлаждение своих GPU. И делают они это самостоятельно.

© Ferra.ru

На Reddit появились десятки модов, где энтузиасты удаляют штатный кожух с тремя вентиляторами и заменяют его 3D-напечатанным кронштейном под два крупных 120-мм вентилятора.

PRIME-карты — самые доступные модели в линейке Asus, поэтому их часто выбирают те, кто не боится открыть корпус и немного доработать железо.

Один из самых популярных модов — «RX 9070 XT Arctic Edition». Он использует два Arctic P12 Pro и прозрачный кронштейн из PCTG.

© VideoCardz.com

© VideoCardz.com

Другой пользователь сделал аналогичную модификацию для RTX 5080, заявив совместимость и с RTX 5070/5070 Ti.

Тесты показывают впечатляющий прирост. Так, RTX 5080 после де-шраудинга держит около 64°C под 300-ваттной нагрузкой — против 70°C у стоковой системы охлаждения. При андервольте на 260 Вт карта и вовсе опускается ниже 59°C.