Для ПК вышла российская игра Hail to the Rainbow

На ПК состоялся релиз приключенческой игры Hail to the Rainbow — проекта в жанре постапокалиптического киберпанка от российского разработчика Сергея Носкова, известного по играм 35MM и 7th Sector. Об этом сообщает DTF.

Сюжет игры разворачивается в мире, пережившем масштабную техногенно-военную катастрофу. Главный герой — юноша по имени Игнат, ведущий замкнутый образ жизни после утраты родителей. Отправной точкой истории становится загадочное электронное письмо, которое запускает цепочку событий и выводит персонажа из привычной рутины.

Игра ориентирована на исследование локаций, работу с цифровыми журналами и записями, решение головоломок, а также тактические столкновения с противниками с использованием холодного и огнестрельного оружия. В игре предусмотрен фоторежим, а после первого прохождения открываются дополнительные бонусные материалы.

Музыкальное сопровождение создал петербургский композитор Алексей Трофимов, ранее участвовавший в разработке модификаций Fallout: Sonora и Fallout: Nevada.

Проект уже доступен в Steam за 621 рубль с учетом скидки, которая действует до 9 декабря.

Ранее сообщалось, что российский квест Sublustrum получит современное переосмысление.