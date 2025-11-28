Продажи Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 разочаровали Paradox
Гендиректор Paradox Interactive Фредрик Вестер (Fredrik Wester) сообщил, что продажи Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 не оправдали ожиданий издателя.
Тем не менее Paradox довольна работой, проделанной TheChineseRoom. Ответственность за неудачу издатель взял на себя.
В будущем Paradox сосредоточится на том, в чем разбирается лучше, то есть на стратегия с многочисленными DLC. Поддержка Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 не прекращена: в 2026 году увидят свет дополнения The Flower & the Flame и Loose Cannon.
Средняя оценка PC-версии VTMB 2 на Metacritic — 63 из 100 баллов. Запись нашего стрима — тут. Рецензия RP на VTMB 2 готова и скоро выйдет.