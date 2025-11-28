iRU представил бюджетные неттоп и моноблок

В основе обеих моделей лежит процессор AMD Ryzen 5 3500U со встроенной графикой Radeon Vega 8. Производитель заявляет, что этой производительности достаточно для стабильной работы с офисными приложениями, видеоконференциями и мультимедийным контентом. Стандартные конфигурации включают оперативную память DDR4 до 16 ГБ и быстрый накопитель NVMe SSD объемом до 512 ГБ. При этом предусмотрена возможность расширения: память можно увеличить до 32 ГБ, а хранилище — до 2 ТБ.

Компактный неттоп

Модель Planio 325 выделяется своими минимальными размерами. Корпус устройства имеет габариты 130×127×47 мм и весит меньше 500 граммов. Благодаря встроенному VESA-креплению, этот неттоп можно незаметно разместить на стене или на обратной стороне монитора. Для подключения периферии предусмотрены разнообразные порты: три USB 3.2, один USB Type-C для передачи данных, DisplayPort, HDMI и даже два сетевых разъема RJ-45.

Моноблок «всё в одном»

Моноблок Planio 235 оснащен 23,8-дюймовым экраном. Комплектация включает стереодинамики мощностью 3 Вт и 3-мегапиксельную веб-камеру с механической шторкой для защиты приватности. Корпус устройства выполнен в классическом серебристом цвете. Модель имеет шесть портов USB Type-A, выходы HDMI и DisplayPort, и дает возможность подключить второй монитор.

Покупатели могут выбрать конфигурацию без предустановленной операционной системы или с уже готовой к работе Windows 11 Pro. Важно, что апгрейд комплектующих пользователем не приведет к потере гарантии. Обслуживание устройств поддерживается в рамках сервисной программы «iRU рядом», которая включает круглосуточную горячую линию и сеть из 180 авторизованных сервисных центров по стране.