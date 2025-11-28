Игрового блогера и стримера TheDRZJ внесли в список террористов

Рязанский игровой блогер и стример TheDRZJ (Андрей Хестанов) был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Росфинмониторинга.

© соцсети

Популярный контентмейкер, известный под псевдонимом TheDRZJ (произносится как «Дрюзай»), покинул Россию после начала частичной мобилизации и в настоящее время находится в Грузии. После начала СВО он начал выражать поддержку украинской стороне, участвовал в организации сборов для ВСУ и публиковал провокационные высказывания.

Несмотря на отъезд, Хестанов продолжал вести активную деятельность в российском цифровом пространстве. Его YouTube-канал насчитывает более 450 тысяч подписчиков, а Twitch-канал — почти 56 тысяч фолловеров. Также у блогера сохранилось сообщество во «ВКонтакте».

Включение в перечень Росфинмониторинга означает блокировку всех финансовых операций и банковских счетов Хестанова на территории России. Согласно Федеральному законодательству, финансовые организации обязаны незамедлительно прекращать любые операции с лицами из этого списка и сообщать о них в уполномоченные органы.

