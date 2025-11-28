Представлены кроссовки Nike со встроенной игровой приставкой

Сингапурский дизайнер Густаво Бонзанини представил концептуальный проект Air SNES — кастомизированные кроссовки на базе Nike Air Max, в которые встроен эмулятор классической консоли Super Nintendo. Проект был приурочен к 35-летию выхода SNES на японском рынке, сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Визуально модель повторяет классические Air Max образца 1990-х годов и сохраняет функциональность обычной обуви. Однако внутри одного кроссовка размещен мини-компьютер Raspberry Pi Zero W с установленным программным комплексом RetroPie, предназначенным для эмуляции игр SNES. В конструкцию также интегрирован компактный аккумулятор, обеспечивающий автономную работу устройства до 30 минут.

Для подключения к телевизору используется не стандартный HDMI-выход, а преобразователь сигнала под аналоговые разъемы RCA («тюльпаны») для сохранения духа 90-х годов.

Кроме того, система поддерживает работу с оригинальным контроллером SNES, а для беспроводного подключения автор проекта доработал геймпад с помощью набора 8BitDo Mod Kit, обеспечив соединение по Bluetooth.

Air SNES носит исключительно демонстрационный характер: коммерческий запуск Air SNES не планируется — кроссовок-приставка существует в единственном экземпляре.

