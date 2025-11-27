Bloodborne на новой версии эмулятора PlayStation 4 достигла 100 FPS

Уже долгое время эмулятор PlayStation 4 на PC радует возможностью играть в Bloodborne с 60 FPS, высоким разрешением и другими улучшениями. Однако с приходом версии 12.0.6 эмулятора ShadPS4 ситуация снова серьёзно улучшилась, особенно по части производительности.

© кадр из игры

Блогер ElAnalistaDeBits в свежем ролике провёл тесты в Bloodborne на свежей версии ShadPS4. На видеокартах уровня Nvidia GeForce RTX 4060Ti игра в разрешении 1080p выдаёт 80-100 FPS. А при повышении разрешения до 1440p для достижения аналогичной производительности понадобится видеокарта GeForce RTX 5070. Если же хочется играть с высокой частотой кадров (более 60 FPS) и разрешением 4К, то придётся раскошелиться на RTX 5090.

Однако блогер отметил, что воспользовался некоторыми улучшениями Bloodborne, доступными на эмуляторе. Например, увеличенной дальностью прорисовки объектов и отключением хроматической аберрации. Вероятно, со стандартными параметрами уровня PlayStation 4 производительность должна быть ещё выше.

В целом игрокам посоветовали не выходить за рамки 100 FPS из-за графических ограничений. Блогер заявил, что с учётом текущей производительности и дополнительных настроек предпочтительнее всего проходить Bloodborne на эмуляторе, а не на консоли. В том числе из-за увеличенной скорости загрузок. Даже на обычных жёстких дисках они почти вдвое быстрее, чем на PlayStation 5.

Напомним, что релиз Bloodborne состоялся в 2015 году на PlayStation 4. Если не учитывать неофициальную эмуляцию, то игра остаётся заложницей консолей Sony. Видимо, так и будет в дальнейшем — в сентябре известный журналист призвал не ждать никаких новостей по франшизе.