Nintendo выкупает студию Bandai Namco в Сингапуре

Nintendo Co., Ltd. объявила о приобретении акций одной из студий Bandai Namco ради укрепления своего игрового направления.

© кадр из игры

Речь идёт о Bandai Namco Studios Singapore Pte. Ltd. (далее BNSS) — сингапурского подразделения Bandai Namco Group. В портфолио студии упоминаются Splatoon 3, игры серии Tekken, Ace Combat 7: Skies Unknown и другие. Кроме того, по слухам, именно BNSS изначально работала над Metroid Prime 4.

Сообщается, что Nintendo планирует приобрести 80% акций BNSS 1 апреля 2026 года. Затем пройдёт какое-то время, необходимое для стабилизации деятельности новой «дочки». А уже после будут приобретены оставшиеся акции. Под управлением Nintendo студия BNSS будет называться Nintendo Studios Singapore Pte. Ltd.