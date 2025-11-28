Хидео Кодзима вошел в список «Человек года» по версии GQ

Японское подразделение журнала GQ опубликовало Men of the Year 2025 — список самых влиятельных людей в стране. В него вошёл в том числе Хидео Кодзима, 62-летний автор Metal Gear Solid и дилогии Death Stranding.

В журнале отметили, что Хидео остаётся одним из главных творцов игровой индустрии, чей талант признают как критики, так и игроки по всему миру.

Хидео Кодзима — создатель игры Death Stranding, генеральный директор Kojima Productions. Он известен как пионер в области кинематографического визуального выражения и повествования в играх, что принесло ему признание критиков по всему миру. В 2020 году он был удостоен премии BAFTA за вклад в видеоигры и визуальные медиа. Он также расширяет своё творческое поле на развлечения, выходящие за рамки игр и фильмов. Хидео продолжает создавать инновационные работы, превосходящие наше воображение, и мы поражены его визионерством.

В 2025 году Кодзима выпустил Death Stranding 2 — продолжение культового постапокалиптического экшена с Норманом Ридусом. Игра получила очень высокие оценки и получила номинацию на Игру года на премии The Game Awards 2025.