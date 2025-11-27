Вышел тизер вырезанного из "Убить Билла" эпизода, воссозданного в Fortnite

Компания Epic Games и Квентин Тарантино представили необычную коллаборацию "Месть Юки".

Это сюжетная арка из чернового сценария фильма "Убить Билла", которая в итоге была вырезана из прокатной версии боевика 2003 года. Игровая студия и знаменитый режиссер воссоздали ее в мире Fortnite и опубликовали тизер.

К роли главной героини вернулась актриса Ума Турман.

Проект создается как короткометражка на движке Unreal Engine 5.

Премьера пройдет непосредственно в самой игре Fortnite и запланирована на 30 ноября - показ начнётся в 22:00 по московскому времени: "Двери кинотеатра откроются" за полчаса до начала показа - в верхнем ряду меню "Поиск" на титульном экране игры.

Также всем геймерам, зашедшим в игру с 27 ноября по 1 декабря, будет доступна экипировка Юки для кастомизации.