Подписчики PS Plus бесплатно получат LEGO Horizon Adventures и еще четыре игры

Sony объявила подборку игр, которые станут доступны подписчикам стандартного уровня PS Plus с 2 декабря. В этот раз в список вошли пять тайтлов, однако компания предупредила, что часть игр может быть недоступна в отдельных регионах.

Главной игрой раздачи стала LEGO Horizon Adventures (PS5) — экшен-адвенчура по мотивам серии Horizon в стиле LEGO. Игрокам предстоит путешествовать вместе с Элой, сражаться с роботизированными зверями и проходить уровни в одиночном или кооперативном режиме.

Killing Floor 3 (PS5) — кооперативный экшен‑хоррор, в котором шесть игроков отбиваются от волн биоинженерных монстров. В игре доступны разные классы персонажей с уникальными навыками и гибкая система вооружения.

The Outlast Trials (PS4, PS5) — кооперативный хоррор, события которого разворачиваются в экспериментальном комплексе корпорации Murkoff.

Synduality: Echo of Ada (PS5) — постапокалиптический экшен с добычей ресурсов в опасном мире, населенном мутантами.

Пятая игра в раздаче — Neon White (PS4, PS5) — динамичный шутер‑платформер об уничтожении демонов.

Забрать игры в свою библиотеку могут подписчики всех тарифов PlayStation Plus. Раздача продлится до 5 января. Загружать и запускать полученные игры можно будет в любое время при наличии активной подписки. До 2 декабря игроки могут забрать Stray (PS4, PS5), EA Sports WRC 24 (PS5) и Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5).

В середине ноября пользователи тарифов PS Plus Extra и Premium (Deluxe) получили GTA V, Still Wakes the Deep, Pacific Drive, The Talos Principle и другие игры.

