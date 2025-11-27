Авторы ремейка российского квеста Sublustrum показали первый трейлер

Российская студия Phantomery Interactive представила трейлер ремейка психологического квеста Sublustrum и подтвердила планы по выпуску проекта в 2026 году. Разработка ведется совместно со студией Brickworks Games, сообщает DTF.

© Газета.Ru

Оригинальная Sublustrum в жанре психологического квеста вышла в 2008 году. Информация о перезапуске игры появилась еще в 2020 году, а в феврале 2024 года разработчики объявили о переходе от ремастера к полноценному ремейку.

Проект позиционируется как полное творческое переосмысление оригинала. Разработчики обещают современную трехмерную графику, переработанную систему головоломок, расширенное повествование и иммерсивное звуковое оформление, ориентированное на более глубокое раскрытие мира игры.

Сюжетная основа сохранена: главный герой — писатель, который находит автомобиль пропавшего брата и оказывается в пространстве на границе сна и реальности.

Релиз ремейка запланирован на осень 2026 года. Игра выйдет на ПК и консолях, а также уже получила страницу в Steam. Вместе с анонсом опубликованы первый трейлер и скриншоты проекта.

