«Ведьмака 4» не привезут на The Game Awards 2025
Генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал, что команда не сможет показать на The Game Awards 2025. Руководитель сделал это, чтобы фанаты не тешили себя надеждами на какой-либо новый контент по игре.
По словам Новаковского, вся команда сосредоточена на разработке игры и у неё нет времени, чтобы готовиться к отдельному показу на церемонии.
Я очень рад видеть «Ведьмака 4» среди номинантов в категории «Самая ожидаемая игра» на The Game Awards. Спасибо всем, кто уже проголосовал, — ваша поддержка многое для нас значит.
Первый синематик «Ведьмака 4» показали как раз на TGA в 2024 году, а летом 2025-го прошла техническая геймплейная демонстрация тайтла.