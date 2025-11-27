RTX 50XX SUPER могут не выйти — рынок памяти разрушил планы NVIDIA

Рынок памяти переживает серьёзный дефицит. Издание PC Guide пишет, что нехватка модулей GDDR7 уже затормозила подготовку обновлённой линейки NVIDIA — RTX 50XX Super.

© Ferra.ru

По данным источников, карты могут выйти не раньше III квартала 2026 года или вовсе быть отменены.

Производители DRAM и NAND перегружены заказами от центров обработки данных, строящих инфраструктуру для ИИ, поэтому свободные объёмы под игровые видеокарты почти отсутствуют.

Эксперты предупреждают, что дефицит памяти вызвал резкий рост цен, который затронет и новые видеокарты: даже если Super‑серия выйдет, она вряд ли будет дешевле текущих моделей.

Аналитики считают, что NVIDIA может сосредоточить ограниченные партии GDDR7 на профессиональных ускорителях и ноутбучных версиях, а геймерам придётся довольствоваться существующей линейкой до 2026 года.