Framework убрала почти всю оперативку из продажи

Производитель модульных ноутбуков Framework заявил, что вынужден временно снять со своего магазина почти все отдельные модули оперативной памяти.

© Ferra.ru

На складе остались только два варианта DDR4 — по 8 и 16 ГБ. Остальные позиции, включая восстановленные модули, отмечены как «Скоро в продаже».

Представители фирмы объяснили, что не повышали цены, но делистинг нужен, чтобы отвадить перекупщиков и сохранить память для покупателей DIY‑версий ноутбуко. Заказчики, собирающие новые системы, всё ещё могут выбрать DDR5‑память по старым ценам.

Framework предупредила, что поставщики подняли закупочные цены, поэтому в ближайшие месяцы модули подорожают.

Напомним, что дефицит возник из‑за того, что крупнейшие производители DRAM продали мощности компаниям вроде OpenAI, а мелким игрокам остаются лишь крохи. И ситуация вряд ли станет лучше в ближайший год.