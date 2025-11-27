Thunderobot показала игровые ПК на китайском чипе Hygon C86

Thunderobot представила игровые ПК на китайских процессорах Hygon C86.

Новинки впервые показали на турнире по киберспорту в Китае — производитель делает ставку на локальные компоненты вместо Intel и AMD.

Главная особенность — 16-ядерный Hygon C86 с 32 потоками, 32 МБ кеша L3, поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. Чип построен по чиплетной схеме: два модуля по восемь ядер. При этом это полноценный x86-процессор, поэтому ПК без проблем запускают Windows и современные игры.

По данным стендовых тестов, C86 уверенно держится между Core i7-13700 и i7-14700 в SPEC 2006 и V-Ray. На демо-стенде система тянула Black Myth: Wukong при стабильных fps. Правда, GPU компания не раскрыла.

Thunderobot позиционирует линейку как «игровые системы за разумные деньги». Цены пока не объявлены, но производитель намекает, что ПК на Hygon окажутся заметно выгоднее аналогов на Core i7.

Похоже, таких сборок станет больше: Китай активно продвигает стратегию «China First» («Китайское — в первую очередь»), и локальные CPU начинают выходить за рамки серверов, доходя до массового гейминга.